NEXUS wordt overgenomen door private equity-bedrijf

De raad van toezicht en de raad van bestuur van NEXUS hebben al positief geadviseerd. In de komende periode wordt beoordeeld of de aandeelhouders hiermee instemmen. Door de overname door TA Associates wordt NEXUS AG van de beurs gehaald. Ingo Behrendt, CEO van NEXUS AG, blijft de organisatie leiden samen met het bestaande managementteam, zo laat de organisatie weten.

E-healthmarkt

NEXUS AG zegt met TA Associates in zee te gaan om te kunnen groeien in de internationale e-healthmarkt. Fred Hiddinga, CEO NEXUS Nederland: “Het stelt ons in staat om nog meer te investeren en gebruik te maken van internationale innovaties en producten uit het TA portfolio. Daarmee kunnen we voor onze bestaande en nieuwe klanten een nog meer strategische partner zijn. Dit ondersteunt ons om onze verdere groei te realiseren en onze positie op de Nederlandse EPD markt te versterken.”

NEXUS AG ontwikkelt en distribueert softwareoplossingen voor de internationale gezondheidszorgmarkt. Het bedrijf is onder meer bekend van het eigen ziekenhuis-epd. TA heeft wereldwijd geïnvesteerd in meer dan 560 bedrijven in vijf doelmarkten: technologie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, consumentendiensten en zakelijke diensten.