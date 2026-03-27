Bernhoven start met nieuw elektronisch patiëntendossier HiX

Om HiX goed aan te laten sluiten bij de manier waarop zorgverleners in Bernhoven werken, zijn alle werkprocessen opnieuw bekeken en is het systeem daarop ingericht, schrijft Bernhoven in een persbericht. Meer dan dertig losse programma’s zijn samengebracht in één systeem. Daardoor staan medische gegevens op één plek en kunnen zorgverleners sneller samenwerken. In de laatste weken voor de livegang zijn ongeveer 2000 medewerkers opgeleid om met het nieuwe systeem te werken.

Regionale samenwerking

Freek Korver, voorzitter van de raad van bestuur van Bernhoven: “HiX maakt de samenwerking met zorgverleners in de regio makkelijker.” Hiervoor zijn twee nieuwe portalen ingericht: een zorgverlenersportaal en een transmuraal portaal. Via deze portalen kunnen medische gegevens veilig en snel worden gedeeld met bijvoorbeeld huisartsen en andere ziekenhuizen.

Vernieuwd patiëntportaal

Tegelijk met de invoering van HiX is ook het online patiëntportaal MijnBernhoven vernieuwd. Patiënten kunnen hier hun medische gegevens bekijken, afspraken regelen en informatie van hun arts teruglezen.

NEXUS

Met deze druk op de knop neemt Bernhoven definitief afscheid van het oude epd van de relatief kleine leverancier NEXUS. De kleinste speler op de markt houdt nog zeven ziekenhuizen over als klant. De keuze voor ChipSoft, dat al veruit het grootste marktaandeel in handen heeft, betekent dat het Nederlandse bedrijf een nog stevigere positie krijgt.