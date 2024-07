Bernhoven in zee met ChipSoft voor nieuw elektronisch patiëntendossier

Afgelopen week tekenden Bernhoven en ChipSoft het contract voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier HiX. Voor het ziekenhuis betekent het niet alleen een overstap naar een nieuw elektronisch dossier en ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), maar ook tientallen andere applicaties.

Samenwerking en gegevensuitwisseling

Het ziekenhuis wil door de epd-wissel patiënten beter ondersteunen en de informatie-uitwisseling en samenwerking met zorgverleners in de regio verbeteren. “HiX geeft ons nog meer mogelijkheden om patiënten te betrekken bij het behandelproces en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes die bij hun situatie en wensen passen”, licht bestuursvoorzitter Freek Korver de keuze toe. “Ook biedt het ons kansen om de samenwerking met zorgverleners in de regio uit te breiden en gemakkelijker te maken.“

NEXUS verliest aandeel

Momenteel werkt Bernhoven nog met het systeem van NEXUS, na marktleider ChipSoft en nummer twee Epic de derde epd-leverancier die in Nederland actief is. De kleinste speler op de markt houdt nog zeven ziekenhuizen over als klant. De keuze voor ChipSoft, dat al veruit het grootste marktaandeel in handen heeft, betekent dat het Nederlandse bedrijf een nog stevigere positie krijgt.

De vervanging bij Bernhoven duurt ongeveer anderhalf jaar, het is de bedoeling dat het systeem van ChipSoft in 2026 operationeel is. Tot die tijd draait het ziekenhuis op het huidige systeem.