Wouter van Elmpt benoemd tot bijzonder hoogleraar

Maastro, een zelfstandig, topspecialistisch centrum voor radiotherapie, heeft Wouter van Elmpt per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Implementatie van AI in de gezondheidszorg.

De leerstoel is ondergebracht bij de Tilburg School of Economics and Management en geldt voor een periode van vijf jaar.

Onderzoek naar AI-toepassingen

De leerstoel onderzoekt hoe AI-technologieën beter ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden om daarmee de effectiviteit en efficiëntie van digitale technologieën en innovaties in de zorg te verbeteren.

AI-toepassingen in de gezondheidszorg zijn breed en variëren van technologische oplossingen, zoals het automatisch analyseren van medische beelden of het maken van bestralingsplannen, tot modellen die artsen ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Een belangrijk doel is om AI-technologieën sneller en verantwoord in te voeren in de praktijk zodat ze bijdragen aan betere zorg op maat voor patiënten. Tegelijkertijd kan slimme inzet van AI helpen om de grote knelpunten in de zorg aan te pakken, zoals de stijgende zorgkosten en het tekort aan zorgpersoneel. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken: ontwikkelaars, zorgverleners, beleidsmakers en, waar mogelijk, ook patiënten worden daarom al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelproces.

Daarnaast worden methodes ontwikkeld om digitale innovaties beter te kunnen evalueren, zodat duidelijker wordt wat werkt en wat niet. Er is ook aandacht voor organisatorische innovaties rond AI in de bedrijfsvoering en voor scholing; toekomstige zorgprofessionals moeten leren hoe zij effectief met deze technologieën kunnen omgaan.

Wouter van Elmpt

Van Elmpt is programmamanager innovatie bij Maastro en gespecialiseerd in moderne en geavanceerde technologieën voor de behandeling van kankerpatiënten. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Maastricht op het gebied van verificatie van radiotherapiebehandelingen. Sinds 2015 is hij universitair docent aan diezelfde universiteit.

In zijn werk richt Van Elmpt zich vooral op de invoering van innovaties en onderzoek in de dagelijkse zorg praktijk. Hij ontwikkelt strategieën voor het invoeren en beoordelen van nieuwe technologieën, zoals AI, waarbij wetenschappelijke inzichten centraal staan.