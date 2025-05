Goedkeuring snelle toets Treant voor ‘anders werken’

Zilveren Kruis en VGZ hebben de snelle toets van ziekenhuis- en ouderenzorgorganisatie Treant goedgekeurd. Onder de noemer Zorgvernieuwing in de regio Drenthe neemt Treant als grote zorgorganisatie in deze regio hiermee het initiatief om de zorg klaar te maken voor de toekomst.

De looptijd van de transformatie bedraagt drie jaar. Voor deze periode vraagt Treant een bijdrage van 15 miljoen euro. Om toekomstbestendige zorg aan patiënten en cliënten te kunnen blijven verlenen, zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk, zegt bestuursvoorzitter Paula Nelissen: “We bereiden ons voor op de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt.”

Zij verwacht in 2028 575 voltijd zorgprofessionals tekort te komen. De focus bij de zorgvernieuwing ligt op meer hybride en digitale zorg, passende zorg en slimmer werken met behulp van arbeidsbesparende technologie, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg.

Zorgvernieuwingsprogramma

Om de transformatie effectief aan te pakken, heeft Treant een zorgvernieuwingsprogramma opgezet. Dit programma richt zich op drie kernthema’s: waardevolle zorg, slim organiseren en netwerkzorg & maatschappij. Binnen deze thema’s worden diverse projecten uitgevoerd volgens een gestructureerde aanpak.

Zowel artsen als verpleegkundigen kunnen medisch- of verpleegkundig eigenaar zijn en bepalen, binnen de kaders van passende zorg, de inhoudelijke koers van de verandering. Met het transformatieplan beoogt Treant in 2028 het verwachte arbeidsmarkttekort voor 50 procent op te vangen en in de ouderenzorg voor 25 procent.

Treant neemt het initiatief, maar wil de transformatie in samenwerking met netwerkpartners bewerkstelligen.