Nieuw kennisplatform Kansrijke Start

Samenwerkende partijen hebben een nieuw kennisplatform vanuit het programma Kansrijke Start opgericht. Het platform is voor iedereen die betrokken is bij de eerste duizend dagen van een kind – van zorgprofessionals en wijkteams tot beleidsmakers en ervaringsdeskundigen.

Bezoekers van het kennisplatform Kansrijke Start vinden er betrouwbare en actuele informatie over thema’s als samenwerken met de mensen om wie het gaat, vroegsignalering, leefstijl en mentale gezondheid en het versterken van lokale en regionale coalities.

Daarnaast bevat het platform inspirerende praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen van ouders en een overzicht van leer- en netwerkbijeenkomsten, webinars en trainingen.

Leerinfrastructuur

Het kennisplatform Kansrijke Start is onderdeel van de leerinfrastructuur, waarin gemeenten, professionals en ervaringsdeskundigen – online en offline – kennis en ervaringen uitwisselen om samen te leren wat werkt.

De leerinfrastructuur en het kennisplatform zijn een samenwerking tussen partijen die actief zijn in de eerste duizend dagen: GGD GHOR Nederland, het College Perinatale Zorg (CPZ), ZonMw, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het RIVM, het Trimbos-instituut, Pharos, ervaringsdeskundigen en het ministerie van VWS. Het platform wordt gefaciliteerd en beheerd door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Kansrijke Start

De inzet op Kansrijke Start heeft als doel dat ieder kind in Nederland een (lichamelijk, mentaal en sociaal-emotioneel) gezonde en veilige start krijgt, ongeacht de omstandigheden waarin het geboren wordt. Dit moet helpen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Inmiddels werken in ruim driehonderd gemeenten lokale coalities onder de vlag van Kansrijke Start.