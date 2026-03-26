Studie: kwaliteit van kraamzorg staat onder druk

De kwaliteit van de kraamzorg staat onder druk. Door stijgende personeelstekorten krijgen zwangeren en kraamvrouwen steeds minder uren dan ze nodig hebben. Dat brengt risico’s met zich mee, vooral voor vrouwen in een kwetsbare situatie.

Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van onderzoek door het RIVM, Zorginstituut Nederland en toezicht van de inspectie zelf.

Kwaliteit goed

De kwaliteit van de geboden zorg is over het algemeen goed, stellen de onderzoekers. Wel is de afgelopen jaren het aantal uren kraamzorg gedaald dat een gezin gemiddeld krijgt. Tegelijk lijkt de behoefte eraan toe te nemen, onder meer door kortere ziekenhuisopnames na de bevalling. Vooral gezinnen in een kwetsbare situatie krijgen structureel minder kraamzorg.

Kwetsbare gezinnen

Het aanbevolen minimumaantal uren voor kraamzorg is 24. Van de groep in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld door schulden, laag inkomen, herkomst) kreeg 21 procent minder dan dat minimum; bij niet-kwetsbaren is dat 8 procent. Voldoende kraamzorg is belangrijk voor een gezonde start van een gezin na de geboorte, stelt de inspectie. Kwetsbare gezinnen hebben al te maken met factoren die negatief kunnen werken op die gezondheid.

Zorgbehoefte

Zorginstituut Nederland bepleit te kijken naar de daadwerkelijke zorgbehoefte van een gezin, en niet naar een standaardpakket aan uren. De inspectie beveelt een professionele en gezamenlijke aanpak aan om de capaciteit zo goed mogelijk in te zetten. Het RIVM gaat het dit jaar verder onderzoeken, vooral naar de redenen waarom sommige groepen minder kraamzorg krijgen.

In alle regio’s daalde het aantal ontvangen uren kraamzorg, maar de daling is het zichtbaarst in de regio’s Zuid-Limburg en Zeeland. Daar nam het gemiddelde aantal uren soms met ruim zeven uur af. (ANP)