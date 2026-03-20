Minder verloskamers in Zuyderland Heerlen door personeelstekort

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen beperkt vanaf mei het aantal verloskamers en kraambedden. Het ziekenhuis zegt door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen het rooster niet meer rond te krijgen, maar denkt vanaf oktober wel weer meer ruimte te hebben.

“Het merendeel van de bevallingen kan gewoon blijven plaatsvinden in ons Geboortecentrum”, aldus het Zuyderland. Als het druk is moeten zwangeren uitwijken naar ziekenhuizen in de regio. Voor acute situaties blijft het Geboortecentrum altijd bereikbaar.

Volgens het Zuyderland staan de personeelstekorten niet op zichzelf. “De vergrijzing in de regio en de beperkte instroom van nieuwe zorgprofessionals spelen hierin een grote rol.” Mede vanwege die personeelstekorten wil het Zuyderland-ziekenhuis bepaalde afdelingen in Heerlen sluiten en de zorg over een paar jaar deels overhevelen naar de andere hoofdlocatie in Sittard-Geleen. Het gaat dan om het geboortecentrum, de spoedeisende hulp en de intensive care. De reorganisatie is een groot politiek thema geworden. (ANP)