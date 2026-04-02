Structurele bekostiging voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden

Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) krijgen een structurele plek in de zorgbekostiging. Regionale samenwerking wordt daarmee een harde eis, schrijft minister Sophie Hermans van VWS. “Samenwerking en sturing in de geboortezorg zijn niet meer vrijblijvend.”

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat het kabinet de Nederlandse Zorgautoriteit opdracht geeft om prestatiebeschrijvingen vast te stellen voor de activiteiten uit het basiskader VSV. Per 1 januari moeten de beschrijvingen zijn vastgesteld met een vrij tarief.

Lumpsum betalingsafspraken

“Zo worden VSV’s in staat gesteld om rechtstreeks afspraken te maken met zorgverzekeraars en zelfstandig prestaties te declareren via lumpsum betalingsafspraken”, aldus de minister. “De kwaliteit van de integrale zorg blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de primair betrokken zorgaanbieders.”

​Tot nu toe werd de professionalisering van deze samenwerkingsverbanden gefinancierd via een tijdelijke ZonMw-subsidie van circa 25 miljoen euro.

Passende zorg

​”Het kabinet kiest voor passende zorg als norm: zorg die aantoonbaar waarde toevoegt voor moeder en kind, bijdraagt aan een gezonde start en doelmatig wordt ingezet,” schrijft minister Hermans. “Daarmee markeert het kabinet een volgende stap: van stimuleren en faciliteren naar het normeren en borgen van passende geboortezorg binnen het stelsel.”

​Reactie op misstanden in de kraamzorg

​In de brief gaat de minister ook in op het in februari verschenen misstandenboek ‘Kraamverzorgenden in de knel’ van Bureau Clara Wichmann. Het rapport luidde de noodklok over de zware werkomstandigheden, slechte vergoedingen voor wachtdiensten en uitstroom van personeel in de kraamzorg.

​Hoewel de minister de signalen “indringend” noemt en erkent dat kwetsbare gezinnen structureel minder kraamzorg krijgen, wijst zij ingrijpen in de cao-lonen en wachtdienstvergoedingen af. Het kabinet verhoogde per 1 januari 2026 de maximumtarieven al met ruim 16 procent, maar benadrukt dat de daadwerkelijke beloning en het aanpakken van de werkdruk de primaire verantwoordelijkheid zijn van de werkgevers en de sociale partners aan de cao-tafel.