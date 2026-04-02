Vakbonden: Problemen kraamzorg veroorzaakt door inrichting

De problemen in de kraamzorg worden niet primair veroorzaakt door een tekort aan personeel, maar door de manier waarop de sector is ingericht. Dat stellen vakbonden CNV, FNV en NU’91 in aanloop naar het Tweede Kamerdebat deze donderdag over de personeelstekorten in de kraamzorg.

“Het personeelstekort is een gevolg, niet de oorzaak”, aldus de partijen. “Door politieke keuzes is er onvoldoende ruimte voor goede arbeidsvoorwaarden en aanpak van de hoge werkdruk.”

Wachtlijsten groeien

Ze merken op dat de wachtlijsten groeien en gezinnen minder zorg krijgen dan nodig. In sommige regio’s zoals Noord-Brabant en Utrecht is kraamzorg nauwelijks nog beschikbaar.

Volgens de vakbonden is de kern van het probleem het huidige stelsel. Daar zou onvoldoende ruimte zijn voor goede arbeidsvoorwaarden en het behoud van personeel. Uitstroom zou worden veroorzaakt door de hoge werkdruk, onvoorspelbare inzet en de balans tussen werk en privé.

Wachtdiensten

Een belangrijk knelpunt vormen de wachtdiensten. Kraamverzorgenden moeten dagenlang stand-by en direct inzetbaar zijn, terwijl die beschikbaarheid slechts beperkt wordt beloond. “We vragen van professionals dat ze continu inzetbaar zijn, maar waarderen die tijd niet als volwaardige arbeidstijd. Dat is niet houdbaar. Zeker voor jonge medewerkers is dit een reden om het vak te verlaten of er niet aan te beginnen, ondanks dat ze de opleiding hebben afgemaakt”, aldus de bonden.

Daarnaast zien de bonden dat oplossingen in de praktijk vooral leiden tot het verschuiven van problemen in plaats van het oplossen ervan. “De zorgvraag neemt toe, terwijl er minder uren worden geleverd. Dan ga je niet meer uit van wat nodig is, maar van wat er nog over is. Dat leidt tot verschraling van zorg en extra druk op medewerkers”, zeggen zij. “De gevolgen zijn zichtbaar: gezinnen krijgen minder zorg en kraamverzorgenden lopen op hun tandvlees.”