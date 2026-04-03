Oppositie wil plannen horen van D66 en CDA over kraamzorg

,

Bijna de voltallige oppositie vraagt zich af wat D66 en CDA willen doen om de tekorten in de kraamzorg terug te dringen. De coalitiepartijen onderkenden tijdens een debat over de kraamzorg dat er veel moet gebeuren, maar de oppositiepartijen wilden ook concrete oplossingen horen.

Marc Vervuurt (D66) en André Poortman (CDA) beaamden, net als de meeste oppositiepartijen, dat vooral kwetsbare gezinnen minder kraamzorg krijgen. Dat komt onder meer doordat niet iedereen de eigen bijdrage van maximaal 161,50 euro kan betalen.

Eigen bijdrage schrappen

Sarah Dobbe van de SP en Diederik van Dijk van de SGP vroegen de Kamerleden of ze hun motie om de eigen bijdrage te schrappen willen steunen. “Ik zie niet voor me dat we het voorstel gaan steunen”, aldus Poortman. Zowel hij als Vervuurt zei wel naar alternatieven te willen kijken.

Vervuurt zei dat de huidige capaciteit beter verdeeld moet worden. Oppositieleden vroegen zich af of het beter verdelen van schaarste de oplossing is.

Onderzoek afwachten

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei dat ze de resultaten van een onderzoek naar de reden dat er minder kraamzorg wordt afgenomen wil afwachten.

“De schaarste veroorzaakt door het personeelstekort is niet snel opgelost”, aldus Hermans. De VVD-minister zei dat daarom “passende kraamzorg” nodig is. “We moeten het inzetten waar het de meeste waarde heeft.”

Op verzoek van Mirjam Bikker (ChristenUnie) zegde Hermans toe dat ze regionale creatieve ideeën in landelijke overleggen wil inbrengen, zodat meer mensen ervan kunnen leren. (ANP)

