Expertisecentrum Zorgalgoritmen lanceert AI-modellen voor de zorg

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen heeft de eerste CE-gemarkeerde AI-voorspelmodellen voor de zorg gepresenteerd. De modellen voorspellen de verblijfsduur op de spoedeisende hulp (seh), de kans op opname en de verblijfsduur in de kliniek. Dankzij volledige integratie in het epd zijn ze direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk en ondersteunen ze zorgverleners bij hun werk.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de zorg,” zegt Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en mede-initiatiefnemer van het Expertisecentrum. “AI en zorgalgoritmen zijn geen doel op zich. We hebben samen met 28 ziekenhuizen een schaalbare, betaalbare én CE-gemarkeerde oplossing ontwikkeld die bij kan dragen aan betere zorg voor patiënten en verlichting biedt voor zorgprofessionals.”

Wettelijke eisen

Met de CE-marketing voldoen de modellen aan de wettelijke eisen voor medische hulpmiddelen en zijn ze generiek inzetbaar. Volgens het Expertisecentrum kunnen ziekenhuizen eenvoudig aansluiten en profiteren van bewezen algoritmen. “Het betreft hier geen lokale pilot of experiment, maar een schaalbare, betaalbare en breed inzetbare oplossing.”

Geen black box

Het Expertisecentrum benadrukt dat de algoritmen geen ondoorzichtige ‘black box’ zijn. Zorgverleners krijgen inzicht in de factoren die bijdragen aan een voorspelling, en bovendien blijven de data eigendom van het ziekenhuis. “AI moet een betrouwbare partner zijn, geen mysterie,” aldus Verhoeff. “We hebben gekozen voor een aanpak van, voor en door de zorg, waarbij we zorgen voor volledige integratie in het EPD. Zo maken we AI echt toegankelijk voor alle ziekenhuizen in Nederland.”

Volgende innovaties

Na de CE-gemarkeerde modellen voor seh-verblijf, opnamekans en kliniekverblijf werkt het centrum aan nieuwe innovaties. Zo wordt er een SEH-druktemeter opgeleverd en is er een vergevorderd algoritme voor no-shows bij polikliniekbezoeken.

Daarnaast werkt het Expertisecentrum, samen met IKNL en DHD aan de PLUGIN-infrastructuur. Op deze infrastructuur wordt een nieuwe generatie algoritmen ontwikkeld gericht op klinische verslechtering (zoals IC-opname of overlijden), het voorspellen van delier op de seh en in de kliniek, en kwetsbaarheid bij ontslag op basis van heropname- of mortaliteitsrisico.

De lancering van EzaPredictive 1.0 is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking binnen de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). 28 ziekenhuizen hebben hun krachten gebundeld voor schaalbare en betaalbare AI-oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.