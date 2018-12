Dianostiek Brabant en Bravis ziekenhuis gaan samenwerken

Diagnostiek Brabant (DB) breidt haar werkgebied per 1 februari uit naar West-Brabant. Daarvoor heeft het een samenwerkingsverband met Bravis ziekenhuis getekend.

Dat melden Bravis en DB op 13 december. Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren. DB werkte in de regio Tilburg al samen met ETZ-ziekenhuis en wil gaan uitbreiden.

Bloedafname

DB organiseert de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Dat is bijvoorbeeld bloedafname, maar ook onderzoek voor het pathologisch laboratorium en medische microbiologie. Het geaccrediteerde laboratorium van Bravis ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek. Zowel het thuisprikken als de bloedafnames op bestaande prikposten wordt georganiseerd door DB. Dat gebeurt in de eigen regio, langs de medische as van huisarts en medisch specialist.



De partijen gaan ook verbeteren op het gebied van facilitaire voorzieningen en digitalisering, zoals een oproepsysteem voor chronische patiënten en de logistiek van materiaal ten behoeve van de microbiologie en pathologie en de begeleiding bij POCT-apparatuur.