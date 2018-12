Ziekenhuisbestuurder Barnasconi stapt over naar Cordaan

Godfried Barnasconi wordt per 1 maart 2019 voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan. Samen met Ronald Schmidt vormt hij dan het bestuur van de Amsterdamse zorgorganisatie.

Barnasconi (61) volgt in deze rol Eelco Damen op die onlangs na ruim twintig jaar dienst afscheid nam van Cordaan. Barnasconi is sinds 2014 voorzitter van de raad van bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Daarvoor was hij tien jaar lid van de raad van bestuur van het Kadaster en bekleedde hij diverse andere directie- en bestuursfuncties in de financiële dienstverlening. Ook zet Barnasconi zich al jaren in voor de zorg als nationaal voorzitter van de Zonnebloem.

Voorzitter Mariëlle Rompa van de raad van toezicht ziet in Barnasconi “een uitstekend voorzitter van de raad van bestuur met een breed bestuurlijk spectrum”, die samen met Schmidt borg zal staan “voor de stabiliteit en de innovatieve kracht van Cordaan”.