MMC zet kunstmatige intelligentie in bij beademing op ic

Na Amsterdam UMC locatie AMC is het Máxima Medisch Centrum (MMC) het tweede ziekenhuis dat kunstmatige intelligentie inzet bij invasieve beademing op de intensive care. Op basis van metingen past de machine zich continu aan aan de behoeften van de patiënt.

Dat meldt het MMC op 14 december. Aan de officiële start van het systeem INTELLiVENT-ASV is maanden voorbereiding en scholing vooraf gegaan. Het systeem houdt de patiënt constant in de gaten en reageert meteen als het nodig is. De frequentie en snelheid waarmee dit gebeurt, is door verpleegkundigen en artsen niet te evenaren.

Comfort

De verwachting is dat patiënten veiliger beademd worden, sneller van de beademing komen en dus sneller terug naar de verpleegafdeling kunnen, met daarbij minder mogelijke lichamelijke en psychische schade van de beademing. Bovendien kunnen artsen en verpleegkundigen meer tijd en aandacht besteden aan andere zaken voor de patiënt. Comfort is een ander voordeel. Een ic-verblijf is vaak zwaar en traumatisch, zeker als de patiënt beademd wordt. Een deel houdt daaraan, soms levenslang, klachten over.



Een aantal ziekenhuizen in Nederland gebruikt de kunstmatige intelligentie incidenteel bij invasieve beademing of in het kader van onderzoek. MMC is het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze beademingsvorm met kunstmatige intelligentie als eerste keuze inzet voor alle invasief beademde patiënten.