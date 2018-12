Aedifica koopt zorgvastgoed in Franeker

Aedifica Nederland heeft voor elf miljoen euro zorgvastgoedlocatie Kenning State in Franeker gekocht. Het gebouw bevat ongeveer zeventig wooneenheden.

Dat meldt IVVD op 14 december. Kening State is het grootste Rijksmonument in Friesland. Het is in 2016 volledig herontwikkeld tot een woonzorglocatie. Het ligt in een park vlak bij het centrum van Franeker.

Hoogwaardige zorg

De exploitatie van Kening State wordt uitgevoerd onder de merknaam Ontzorgd Wonen Nederland. Dat is een merk van The Blueprint Group, een Nederlandse particuliere zorgverlener die kleinschalig wonen en hoogwaardige zorg aanbiedt voor senioren die niet meer zelfstandig wonen. De huurovereenkomst is getekend voor 25 jaar.

Vastgoed verkocht

Naast Franeker heeft The Blue Print Group in juli ook de andere negen woonzorglocaties van ECR (European Care Residences) in Nederland overgenomen. Het vastgoed wordt doorverkocht. Aedifica Nederland BV is een dochteronderneming van de Belgische beursgenoteerde zorgvastgoedbelegger Aedifica NV.