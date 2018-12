Pilot opvang verwarde personen in ziekenhuis Rijnstate succesvol

Een proef met crisisopvang van verwarde personen op de SEH van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, in plaats van in een politiecel, is succesvol verlopen. Tachtig procent kon na een kortdurend verblijf weer naar huis.

Dat meldt dagblad de Gelderlander op 17 december. Het ziekenhuis vangt mensen op met verward gedrag die onder invloed zijn van drank en drugs. Deze belanden nu niet meer in een politiecel. Op de SEH krijgen ze lichamelijk en psychisch onderzoek. Daar wordt ook een ervaringsdeskundige bij betrokken. Daarna wordt besloten of ze worden doorverwezen naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Dat gebeurt in een of de vijf gevallen. De rest kan weer naar huis.

Politiecel

Tijdens de proef die drie maanden duurde heeft Rijnstate 142 mensen gezien met verward gedrag die onder invloed waren. Een derde van hen had ook lichamelijke klachten, variërend van een snijwond tot een leverontsteking of een delier. Die klachten waren over het hoofd gezien als de personen alleen een nacht in een politiecel hadden doorgebracht. Op basis van de proef berekent Rijnstate dat er jaarlijks ongeveer zeshonderd verwarde mensen worden gezien. Naar verwachting worden daarvan 125 enkele dagen opgenomen. Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van 450 duizend inwoners.