Nieuwe woonzorgvoorziening in Dronten

Bouw- en aanneembedrijf Pouwels Otten is begonnen aan de bouw voor de nieuwe woonzorgvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen in Dronten. De eerste paal is op 13 december geslagen.

Dat meldt Amado Zorg op 18 december. De woonzorgvoorziening wordt ontwikkeld door Junco en is een ontwerp van bureau ZIEL in architectuur.Het gebouw wordt na de zomer in gebruik genomen.

Geheugenproblemen

De woonvoorziening gaat plaats bieden aan 23 ouderen met geheugenproblemen. De bewoners zullen 24 uur per dag verzorg worden door personeel van Amado. De appartementen beschikken over een zit- en slaapgedeelte, douche, toilet en wastafel. De appartementen mogen naar eigen wens worden ingericht en aangekleed. Naast de eigen appartementen, komen er twee huiskamers, een professionele keuken en een ruimte voor activiteiten in het gebouw. Naast het gebouw wordt een terras voor de bewoners aangelegd.

Huisvesten

Amado Zorg is een zorgorganisatie met een woonzorgvoorziening in Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder. Op deze locatie biedt de organisatie plek aan dertien ouderen met geheugenproblemen. Met de realisatie van de woonvorm in Dronten zal Amado Zorg uiteindelijk 36 cliënten kunnen huisvesten.