Polikliniek Heerhugowaard wacht sluiting

Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis zijn voornemens om vanaf het voorjaar van 2019 geen patiëntenzorg meer te bieden op de polikliniek van Heerhugowaard. Patiënten uit Heerhugowaard en omgeving zijn dan aangewezen op de poli’s in Hoorn, Purmerend, Volendam en Enkhuizen.

“We constateren dat het voor veel specialismen niet meer haalbaar is om spreekuren in Heerhugowaard te houden”, licht bestuursvoorzitter Arno Timmermans het besluit toe. “Ook zien we steeds meer mensen uit de regio Heerhugowaard op de locatie Hoorn. Dit betekent dat de omstandigheden die de polikliniek Heerhugowaard bestaansrecht geven, niet meer gelijk zijn aan die van 2010 toen we deze locatie openden.”

Dichtbij

De spreekuren stoppen naar verwachting in maart 2019. De faciliteiten worden zoveel mogelijk verplaatst. Zo wordt de röntgenapparatuur verhuisd naar Volendam. De buitenpoli’s in Enkhuizen en Volendam blijven open als algemene poliklinieken waar diverse specialismen spreekuren houden en diagnostiek uitvoeren dicht bij patiënten. Vanuit deze poliklinieken wil het ziekenhuis de nadruk leggen op intensieve samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders.

De raad van bestuur heeft over het voornemen advies gevraagd aan de cliëntenraad en de interne adviescommissies. Na hun adviezen neemt het ziekenhuis een definitief besluit.