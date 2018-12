'Verbijstering' om goedkeuring apenproeven

Dierenrechtenorganisaties zijn "verbijsterd" dat apentestcentrum BPRC in Rijswijk goedkeuring krijgt om de komende vijf jaar honderd rhesusapen, veertig java-apen en 48 marmosets te gebruiken voor dierproeven. "Die goedkeuring komt op een moment dat het BPRC juist een plan bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet inleveren om het aantal dierproeven met veertig procent te verminderen", zegt Robert Molenaar, directeur bij Animal Rights.

De organisaties hebben een brandbrief naar de minister gestuurd om dit "grootschalige experiment" te beëindigen. "Er gaan miljoenen euro’s subsidie naar deze akelige dierproeven. Ondertussen is er amper geld beschikbaar voor diervrij onderzoek", aldus Molenaar.



Bij het Biomedical Primate Research Centre was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.



In het centrum worden momenteel 1500 apen gehouden. Het BPRC kwam eerder dit jaar negatief in het nieuws door schokkende beelden, gemaakt met een verborgen camera. Op de beelden is te zien hoe apen worden afgemaakt voor het oog van andere apen, die doodsbang zijn en radeloos in heel krappe kooien op en neer springen. (ANP)