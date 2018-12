Kerstboombrand in gebouw ZZG Zorggoep Nijmegen

In zorginstelling De Vlechting in Nijmegen heeft in de vroege ochtend van 19 december een brand gewoed. Het gebouw moest deels worden ontruimd.

De Vlechting is een voorziening voor ‘wonen met lichamelijke achteruitgang’ van ZZG Zorggroep. Het gebouw heeft 32 appartementen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een kerstboom, meldt het AD op 19 december. Die stond in een centrale ontmoetingsruimte op de derde verdieping. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid was er vooral rookontwikkeling.



De brand was snel geblust. Bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd – hoewel dat in eerste instantie wel de bedoeling was. Medewerkers van ZG Zorggroep hebben er voor gezorgd dat ze op hun kamer bleven. Nadat het vuur was gedoofd, zijn ze naar een andere verdieping gebracht. Wel zijn acht bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is bekend dat bewoners van de derde verdieping voorlopig niet terug kunnen naar hun eigen kamer. De ZZG zorggroep zorgt ervoor dat de bewoners binnen de eigen organisatie een plek krijgen. Familie wordt daarover ingelicht.