Leonardushof in Wouw gesloopt voor nieuwbouw

Het woonzorgcomplex Leonardushof in Wouw, onderdeel van zorginstelling Groenhuysen, wordt in de tweede helft van 2019 gesloopt. Op de locatie wordt een volledig nieuw complex neergezet. Dat moet in het derde kwartaal van 2020 gereed zijn. De zorginstelling kan nog niet zeggen hoeveel de ontwikkeling in Wouw gaat kosten.

Dat meldt BN/De Stem op 19 september. Het enige dat blijft staan is de naastgelegen kapel. Er komen wel minder mensen te wonen in de nieuwbouw. Leonardushof heeft nu zestig appartementen. Dat worden er veertig. De huidige appartementen zijn, met dertig vierkante meter, te klein om goede zorg te kunnen verlenen. Bovendien zijn ze erg donker.

Binnentuinen

Het nieuwe complex krijgt twee woonlagen met elk twintig appartementen met eigen badkamer en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Zo komen de oude brasserie en een kapsalon weer terug. De gangen worden breder en er komt door twee binnentuinen meer groen in het gebouw.



Op dit moment wonen er nog twintig ouderen in Leonardushof. Die worden tijdens de sloop en de nieuwbouw ondergebracht in één van de andere locaties van Groenhuysen.