Allergan haalt borstimplantaten van de markt

Het Ierse farmaceutische bedrijf Allergan heeft de Europese verkoop van zogeheten getextureerde borstimplantaten, die ook in Nederland zijn verkocht, gestaakt. Dat gebeurde op verzoek van de Franse toezichthouder op geneesmiddelen ANSM. Bestaande voorraden in Europa zijn teruggeroepen.

De Franse inspectie voor de volksgezondheid adviseerde artsen eerder dit jaar al om bepaalde borstimplantaten niet meer te gebruiken. Ze zouden een vorm van lymfeklierkanker kunnen veroorzaken. De kans daarop is volgens de inspectie wel zeer klein. Allergan is het niet eens met het besluit van de inspectie, maar zegt wel volledig mee te werken. Volgens het bedrijf is er geen direct gezondheidsrisico vastgesteld voor vrouwen met de betreffende implantaten.

Zeldzaam

Volgens gezondheidsinstituut RIVM is de kans dat iemand lymfeklierkanker krijgt als gevolg van deze implantaten bijzonder klein. "Deze zeer zeldzame vormen van kanker lijken bij allerlei implantaten voor te kunnen komen, bijvoorbeeld ook bij een ingebracht metalen plaatje'', aldus een woordvoerder.

Vragen

De gezondheidsinspectie toont zich niet vreselijk ongerust: "We willen benadrukken dat er geen nieuwe veiligheidsrisico’s zijn", zegt een woordvoerster. "Het is niet nodig om implantaten te laten verwijderen. Vrouwen die vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun arts", aldus de zegsvrouw, die zich wel kan voorstellen dat er toch vragen rijzen.

Informatie

Op dit moment ontbreekt volgens haar bepaalde informatie in de technische documentatie bij het product en voldoet dat daarom niet aan alle eisen. Hierom zijn de verlopen certificaten voor de implantaten niet verlengd. Ook zou Allergan onvoldoende hebben onderbouwd waarom de baten van getextureerde borstimplantaten voldoende opwegen tegen de risico's. "Allergan krijgt drie maanden om dit beter te onderbouwen. Daarna volgt een nieuwe beoordeling."

Volgens het RIVM hebben ongeveer 200.000 mensen borstimplantaten in Nederland, waarvan het grootste deel getextureerde implantaten zijn.