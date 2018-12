Valpartijen bij ouderen nemen steeds meer toe

Ongeveer negenduizend mensen van 65 jaar en ouder werden in 2016 met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis, 31 procent meer dan drie jaar eerder. De belangrijkste oorzaak was een valpartij in en om het huis, meldt het CBS.

Volgens het statistiekbureau komt de stevige groei voor een deel door de vergrijzing. Vooral hoogbejaarden lopen hoofdwonden op doordat ze onderuit gaan. Ouderen raken de laatste jaren ook vaker gewond door ongelukken met snelle e-bikes.



Ook het aantal dodelijke vallen is in de afgelopen jaren flink toegenomen, vooral bij negentigplussers. Tussen 2013 en 2016 is het aantal dodelijke slachtoffers van een val bij deze ouderen met 39 procent gestegen tot 1308.



Het aantal 65-plussers in Nederland is van 2013 tot 2016 gegroeid met negen procent. (ANP)