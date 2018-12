Hulpmiddelenbranche beklaagt zich over inkoop zorgverzekeraars

De beschikbaarheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen komt “ernstig onder druk” door het schrale inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Dat stelt de brancheorganisatie van producenten van medische hulpmiddelen en medische technologie Nefemed in een brandbrief.

Aanleiding voor de brandbrief is een aantal recente aanbestedingen door zorgverzekeraars. “De voortdurende druk op de vergoede prijzen van onder andere stomamateriaal en katheters heeft een nieuw dieptepunt bereikt met mogelijk verstrekkende gevolgen voor patiënten, die afhankelijk zijn van deze hulpmiddelen”, stelt Nefemed.

Als gevolg hiervan zullen twee miljoen patiënten die afhankelijk zijn van incontinentie-, stomamateriaal of katheters voor eenmalig gebruik, steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan hen is voorgeschreven, zo voorspelt Nefemed.

Brandbrief

Nefemed doet in de brandbrief een dringend beroep op de politiek, beleidsmakers, toezichthouders, zorgverzekeraars en distributeurs om de kwaliteit, beschikbaarheid en keuzevrijheid van medische hulpmiddelen te beschermen en te garanderen. Nefemed wijst er daarbij op dat het gehanteerde inkoopbeleid op gespannen voet staat met het Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

Zelfstandigheid

Volgens Nefemed-directeur Caroline Emmen strookt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars ook niet met het overheidsstreven om zorg dicht bij de patiënt te leveren. “Het beleid van de overheid is om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren om zo de zorgkosten binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op de kosten van medische hulpmiddelen die patiënten juist helpen om langer zelfstandig te wonen en mee te blijven doen in de maatschappij. Wie medisch hulpmiddelen alleen ziet als kostenpost, doet niet alleen patiënten te kort, maar ook de maatschappij.”