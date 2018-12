Actief Zorg neemt huishoudelijke hulp van ZuidZorg over

Actief Zorg neemt het bedrijfsonderdeel Hulp Thuis over van ZuidZorg. In het kader van de overname verhuizen 900 medewerkers en hun klanten over gaan naar Actief Zorg. Daarmee wordt de organisatie in één klap de grootste thuishulporganisatie van Brabant.

ZuidZorg maakte in mei bekend de huishoudelijke hulp te willen af stoten om zich meer te kunnen richten op wijkzorg en langdurige, complexe thuiszorg. ZuidZorg en Actief Zorg zijn blij met de overnamen, die nog wel moet worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).



“De culturen sluiten prima aan”, zegt Odet Vermeijlen, directeur Hulp Thuis. “ZuidZorg heeft alle vertrouwen in een verdere versterking en verdere uitbouw van de Thuishulp die hiermee gerealiseerd wordt”.



“We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om thuishulp vorm te geven op een manier die past bij de tijd waarin we leven”, reageert algemeen directeur Lia van Galen van Actief Zorg. “Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. Met de beoogde overname van ZuidZorg mogen we straks nog meer mensen deze “Actief Zorg” bieden.”

Organisch

De nieuwe klanten van Actief Zorg zijn verspreid over zestien gemeentes over. In het merendeel van deze gemeentes is Actief Zorg al aanwezig als aanbieder van huishoudelijke ondersteuning. “Medewerkers en klanten gaan niet veel merken van de overname”, zegt Van Galen. “Mensen houden hun vertrouwde hulp en medewerkers blijven onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken. Wél onder de naam Actief Zorg. We laten de bedrijven in het nieuwe jaar organisch in elkaar overvloeien.”

Met 2500 medewerkers zet Actief Zorg zich dagelijks in voor haar ruim 10 duizend klanten in het zuiden van het land die thuis hulp kunnen gebruiken. Mensen kunnen bij de organisatie terecht voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding en advies. Actief Zorg wil de zelfregie vergroten en een bijdrage leveren aan het geluksgevoel van de klant.