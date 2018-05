ZuidZorg stoot huishoudelijke hulp af

ZuidZorg zet Hulp Thuis, het bedrijfsonderdeel waar al haar huishoudelijke hulpen onder vallen, in de verkoop. De zorginstelling gaat zich concentreren op langdurige en complexe thuiszorg, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De 900 tot 1.000 huishoudelijke hulpen van ZuidZorg en hun cliënten gaan over naar een ander bedrijf. "We mogen en willen geen verlies draaien, en de tarieven die gemeenten ons betalen zijn te laag", aldus bestuurder Charles Laurey over het afstoten van het bedrijfsonderdeel. "We zijn in onderhandeling met een landelijke speler die door zijn grote schaal die lage tarieven wel aan kan." ZuidZorg verwacht er binnen zes weken uit te zijn met dit bedrijf.

Medewerkers en cliënten gaan niets merken van de overname, verzekert Laurey. "Mensen houden hun vertrouwde hulp. En financieel of qua contract zal het geen consequenties hebben voor onze medewerkers. Dat is een harde voorwaarde."

De zorginstelling beëindigt per 1 juli ook de activiteiten van Zuidzorg Extra. Dit onderdeel faciliteert ontmoetingsplekken in zes gemeenten, waar met name 55-plussers veel gebruik van maken. Zij komen hier onder meer om elkaar te ontmoeten en samen te sporten, te koken en te eten.

Complexe zorg

ZuidZorg gaat zich nu concentreren op langdurige en complexe zorg. "Denk aan het thuis verzorgen van kankerpatiënten, diabetici met een slecht genezende wond, een oudere die sterk dementeert of mensen die vanwege een ernstige handicap verzorging nodig hebben", aldus Laurey in het Eindhovens Dagblad. Zuidzorg deed eerder al haar kraamzorg en de maaltijdvoorziening over aan een ander bedrijf. Ook besloot de organisatie vorig jaar te stoppen met wijkverpleging in Helmond.