Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Lichaam gevonden na brand in zorgflat

,

Bij een brand in een zorgflat aan het Haverstuk in Drachten is afgelopen vrijdag een bewoner om het leven gekomen.

Het slachtoffer werd gevonden tijdens de ontruiming, vermoedelijk op de zevende etage. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand ontstond.

De brand brak rond 07.20 uur uit op de derde etage van het gebouw van zorginstelling Aventura en veroorzaakte veel rook. Uit voorzorg werden alle bewoners geëvacueerd. Twee personen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en het overlijden is afgerond. Later op de dag konden de overige bewoners terug naar hun woning.

Reageer op dit artikel
Meer over:Zorginstellingen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:30 Lichaam gevonden na brand in zorgflat
1 aug 2025 Zorginstelling in Drachten ontruimd om rook na kleine brand
15 jun 2025 CZ stopt contract met zorginstelling als bestuur niet opstapt

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties