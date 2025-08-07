Lichaam gevonden na brand in zorgflat

Bij een brand in een zorgflat aan het Haverstuk in Drachten is afgelopen vrijdag een bewoner om het leven gekomen.

Het slachtoffer werd gevonden tijdens de ontruiming, vermoedelijk op de zevende etage. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand ontstond.

De brand brak rond 07.20 uur uit op de derde etage van het gebouw van zorginstelling Aventura en veroorzaakte veel rook. Uit voorzorg werden alle bewoners geëvacueerd. Twee personen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en het overlijden is afgerond. Later op de dag konden de overige bewoners terug naar hun woning.