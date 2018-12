Santeon sluit meerjarencontracten borstkankerzorg met bundelprijzen

Na CZ en Menzis sluiten ook a.s.r. en VRZ Zorgverzekeraars meerjarencontracten voor borstkankerzorg af met de zeven Santeon ziekenhuizen. In de contracten is de geboden kwaliteit van zorg leidend. Een nieuw bekostigingsmoel, in de vorm van bundelprijzen, is daarop afgestemd.

Dat melden de Santeon ziekenhuizen op 20 december. De zeven Santeon ziekenhuizen in Nederland behandelen ieder jaar bijna tweeduizend patiënten met borstkanker.

Verbetercyclus

De borstkankerprofessionals van Santeon zijn in 2016 gestart met de VBHC-verbetercyclus. Iedere cyclus duurt een halfjaar. In dat half jaar worden de resultaten van behandelingen en de werkwijze van de artsen vergeleken. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor al onze borstkanker patiënten. Een van de resultaten is een daling van het aantal heropnames als gevolg van nabloedingen of wondinfecties.

Klantbeleving

"Na iedere behandeling vragen we hoe tevreden een patiënt is", zegt Geranne Engwirda, lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, een van de Santeon ziekenhuizen. "Met deze informatie kunnen onze artsen nog beter adviseren en zijn patiënten actief betrokken bij hun behandeling. Zij nemen ook deel in een verbeterteam. Hier vertellen patiënten hun artsen hoe zij de geleverde zorg hebben ervaren. Wat de impact is op hun leven en dat van hun familie, waar ze tegenaan lopen en wat ze anders zouden willen zien." Klantbeleving is – naast kwaliteit en kosten – één van de dimensies waarvoor kritische prestatie-indicatoren zijn afgesproken.

Kwaliteitsverbetering

De afspraken zijn vastgelegd in de met de zorgverzekeraars afgesloten meerjarencontracten voor borstkankerzorg. Op basis van zorgpaden zijn bundelprijzen afgesproken. Afhankelijk van de kwaliteitsprestaties kan daar een korting of een bonus op worden toegepast, om zo kwaliteitsverbetering te belonen. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat ze inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen.