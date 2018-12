Drie miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Er komen volgend jaar drie regionale centra tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kabinet trekt hier 3 miljoen euro voor uit. Op de nieuwe locaties worden alle experts zoals forensische artsen, maatschappelijk werkers en politieagenten samengebracht.

De centra moeten er voor zorgen "dat acuut geweld eerder wordt gestopt, de veiligheid van slachtoffers wordt vergroot, er een passende aanpak voor plegers volgt en dat de betrokken organisaties beter met elkaar samenwerken", aldus minister Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker van Rechtsbescherming.



De centra komen in de regio's Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland. In de laatste staat al dergelijk centrum, maar daar is de aanpak beperkt tot slachtoffers van kindermishandeling. Hier wordt straks ook huiselijk geweld behandeld. De ervaringen zijn tot dusver positief.



Ongeveer 200 duizend volwassenen en 119 duizend kinderen krijgen jaarlijks te maken met huiselijk geweld en of kindermishandeling. (ANP)