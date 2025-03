St. Antonius start campagne ‘glimlach’ tegen agressie 

“Een glimlach is natuurlijk geen oplossing voor ongewenst gedrag, maar kan wél helpen om spanningen te verminderen en elkaar met meer begrip en respect te benaderen”, aldus het persbericht van St. Antonius. Het ziekenhuis geeft aan dat er begrip is voor spanning en stress, maar minder begrip voor ongewenste opmerkingen, schelden of agressie. “Soms beseffen mensen niet eens dát ze ongewenst gedrag vertonen of wat de impact daarvan is. Met de campagne glimlach probeert het St. Antonius Ziekenhuis iedereen bewust te maken van het feit dat een klein gebaar, zoals een vriendelijke glimlach, al kan helpen om de sfeer in het ziekenhuis fijn te houden.”

Maatregelen

Mensen die ongewenst of agressief gedrag vertonen, worden hier door ziekenhuismedewerkers op aangesproken, kunnen een waarschuwing krijgen of ‘strenge maatregelen’ verwachten. Met de positieve benadering hoopt het ziekenhuis dit soort situaties te voorkomen.

Smileys

Bij binnenkomst in de ziekenhuislocaties Utrecht, Nieuwegein en Woerden hangen grote smileys. Via social media, op schermen in wachtruimtes en op posters vraagt het ziekenhuis de komende tijd aandacht voor goed gedrag met een glimlach.