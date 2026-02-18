Agressie in zorg onverminderd

In 2024 zei 57 procent van de werknemers in zorg en welzijn dat ze te maken hadden met agressie door patiënten, cliënten of hun naasten. Ten opzichte van 2020 is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven. Vakbond CNV wil dat de politiek agressie in de zorg de hoogste prioriteit moet geven.

Sebastian Gorczowski / Getty Images / iStock

Dat blijkt uit cijfers van de werknemersenquête, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoert voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Verbaal geweld het meest

Bijna de helft (48 procent) van de zorgmedewerkers van 16 jaar of ouder heeft te maken met verbale agressie, zoals schelden of schreeuwen. Ook ervaart een relatief grote groep pesten (25 procent) of fysieke agressie (21 procent) door patiënten of hun naasten. 10 procent van de zorgmedewerkers geven aan dat ze te maken hebben met bedreiging of intimidatie.

Hoogste prioriteit

Vakbond CNV vindt dat de politiek de aanpak van agressie in de zorg de hoogste prioriteit moet geven. Ook moet de zorgsector medewerkers die met agressie te maken krijgen beter ondersteunen, stelt CNV. Joost Veldt, sectorleider Zorg bij CNV: “In het nieuwe regeerakkoord ‘Aan de slag’ staat slechts één zinnetje, namelijk dat incidenten tegen zorgverleners stevig worden aangepakt. Maar daar staan forse bezuinigingen tegenover die uiteindelijk leiden tot meer agressie. Een deel van de agressie komt doordat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of daar lang op moeten wachten. Of omdat er te weinig ervaren krachten ingezet kunnen worden. In de ggz en de gehandicaptenzorg hebben patiënten vaak regelmaat nodig. Niet iedere keer een andere begeleider, die de cliënt niet kent en de signalen mist dat iemand onrustig wordt. Daar vindt dus ook de meeste agressie plaats, blijkt nu ook uit de nieuwe CBS-cijfers. Meer investeringen in de zorg is nodig om agressie te voorkomen.”

Betere ondersteuning zorgorganisatie

CNV roept ook zorgorganisaties op tot betere ondersteuning voor medewerkers die met agressie te maken krijgen. De helft van de werkgevers biedt geen psychische ondersteuning aan werkenden die te maken hebben met agressie, blijkt uit eerder CNV-onderzoek. 53 procent is ontevreden over de ondersteuning die hun werkgever biedt als ze met agressie te maken hebben. Veldt: “Medewerkers hebben een duidelijke behoefte aan meer ondersteuning. Ook voor zorgmedewerkers die langdurige klachten overhouden aan agressie, is het nog niet goed geregeld. Zij missen niet alleen ondersteuning, maar lopen ook nog het risico dat zij er financieel flink op achteruit gaan. Dat kan toch niet? Daar willen we als CNV zo snel mogelijk oplossingen voor.”

Hoge werkdruk, vaker agressie

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat werknemers met een hoge werkdruk vaker met agressie te maken hebben dan wanneer dat niet het geval is: 68 procent tegen 54 procent. Dat geldt ook voor degenen die zeggen dat ze onvoldoende tijd hebben om aandacht te geven aan hun patiënten of cliënten. 75 procent van hen ervaart agressie, tegen 57 procent van hun collega’s die hiervoor wel voldoende tijd hebben.

Frustratie

Zorgmedewerkers die te maken hebben met agressie door patiënten zijn vrijwel even enthousiast over hun werk als hun collega’s die hier niet mee te maken hebben. Wel ervaren ze vaker psychische vermoeidheid als gevolg van het werk: 19 procent zegt zich opgebrand te voelen door het werk. Onder werknemers die niet met agressie te maken hebben is dat 12 procent. Ook geven ze vaker aan gefrustreerd te zijn door hun werk: 16 procent tegenover 9 procent.