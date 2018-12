Treant krijgt twee directeuren woonwijk- en expertisecentra

Per 1 januari heeft Treant Zorggroep twee nieuwe directeuren van de woonwijk- en expertisecentra van Treant Care. Dat zijn Theo Hiemstra en Kees Veling.

Dat meldt Treant Zorggroep op haar website. Theo Hiemstra wordt verantwoordelijk voor Wonen. Een portefeuille die aansluit bij zijn ervaring in zowel de ziekenhuis- als ouderenzorg. Kees Veling, verantwoordelijk voor Behandeling en begeleiding, vervulde sinds begin 2018 op interim basis de functie van manager Revalidatie, behandeling en begeleiding.

Dichtbij

De tweehoofdige leiding komt voort uit de strategische keus voor de focus op twee pijlers: Wonen en Behandeling en begeleiding. Samen met de ziekenhuiszorg op de locaties Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal van Treant, is daardoor specialistische zorg voor ouderen altijd dichtbij. Wonen, behandeling en zorg worden op drie manieren geleverd: in en rondom de veertien woonwijkcentra, in expertisecentra Weidesteyn in Hoogeveen en De Horst in Emmen en in de beschermde woonvorm Veltman in Weiteveen.