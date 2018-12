Behandeling 20 kankerpatiënten gestaakt na faillissement Slotervaart

Ongeveer twintig patiënten met kanker moesten hun chemo- of hormoonkuur tijdelijk staken door het faillissement van MC Slotervaart. Of dat nadelig is geweest voor hun behandeling, is nog onduidelijk.

Dat schrijft dagblad Trouw op 20 december. Het gaat vooral om patiënten met leukemie en prostaatkanker. De behandeling van deze twintig patiënten heeft een tot twee weken stil gelegen, omdat de groothandel de dure kankermedicatie niet meer aan het failliete ziekenhuis leverde. Inmiddels zijn alle patiënten weer onder behandeling.

Overdracht

De patiënten stonden op een lijst van zestig mensen die het kankermiddel in tabletvorm kregen. Die zestig zijn na het faillissement overgedragen aan het OLVG. Door de drukte lukte het dat ziekenhuis niet om iedereen op tijd te zien. Door de rommelige overdracht kwamen ze uit bij de apotheek van het OLVG, terwijl ze eerst door een specialist moesten worden gezien en ingeschreven in het OLVG. Als ze via de poli waren binnengekomen, dan was het mogelijk niet gebeurd, zegt een woordvoerder van het OLVG. De specialisten van MC Slotervaart gingen er van uit dat de patiënten zich wel direct bij de apotheek hadden kunnen melden.



De curatoren, verantwoordelijk voor een goede overdracht van patiënten aan andere ziekenhuizen, stellen dat het probleem niet te voorkomen was. “Dit was een administratief gevolg van het faillissement. Het was inherent aan de situatie waarin we zaten”, zegt woordvoerder Marcel Paapst tegen Trouw.