Digitaal portaal voor ouders ICK smaakt naar meer

De inzet van een digitaal portaal voor ouders van kinderen op de Intensive Care voor Kinderen (ICK) bij het VUmc, krijgt belangstelling van andere afdelingen en andere ziekenhuizen. Projectleider Nanette Stevens voor het project ziet het daarom zeker gebeuren dat zo’n toepassing op veel meer plaatsen zijn intrede doet.

Het digitale portaal is een uitgebouwde versie van een digitale app die eerder werd ontwikkeld voor de intensive care van Neonatologie bij het Amstedam UMC. Stevens schetst het belang: "Er komt erg veel tegelijk op ouders af. Het is belangrijk dat we hen betrouwbare informatie zo aanbieden, dat ze die op een rustiger moment nog eens makkelijk kunnen terugkijken. En dat ze niet zelf hoeven te gaan 'googlen'."

Uiteenlopende behoefte

De informatiebehoefte bleek heel verschillend, van ouders die zelf alles wilden begrijpen tot ouders die juist niet teveel informatie wilden en de vraag waar je op de afdeling koffie kunt halen.

Het portaal geeft met tekst, foto's en video's antwoord op veel voorkomende vragen over lastige begrippen en over de (opname op de) afdeling ICK. Ook vinden ouders er terugkoppeling in begrijpelijke taal van poliklinische resultaten van de nazorg polikliniek van ICK.

Het VUmc wil op de portal ook nog een communicatiefunctie bieden voor patiëntspecifieke vragen aan ICK-artsen.

SKIPR sprak 12 december met de geïnterviewde op de slotmanifstatie van het NFU programma e-Health