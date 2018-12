Buurtzuster failliet verklaard

Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster, met de hoofdvestiging in Roden, is op 19 december door de rechtbank in Assen failliet verklaard. Dat meldt RTV Drenthe. Bij de organisatie werken 112 mensen.

Curator Jeroen Reiziger gaat op zoek naar een mogelijke overnamekandidaat. In totaal zouden zich al zo’n tien partijen hebben gemeld. De zorg wordt in ieder geval de komende weken nog verleend, aldus Reiziger tegenover RTV Drenthe.

In de lokale media kwam recentelijk zorginstelling Zuidlaarder Hout in Zuidlaren, die valt onder De Buurtzuster, in opspraak. De situatie daar zou niet veilig zijn en de Veiligheidsregio Drenthe drong zelfs aan op sluiting.

Tegenover RTV Drenthe laat eigenaar Gerard Brouwer weten dat de problemen sterk overdreven zijn en sowieso niets van doen hebben met de situatie bij De Buurtzuster, omdat deze laatste organisatie voor honderd procent in handen van zijn vrouw Mariëtte Brouwer is.