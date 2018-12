Jeugdzorg Transferium kan voorlopig door

Jongeren die in de gesloten jeugdhulpinstelling Transferium in Heerhugowaard worden behandeld, kunnen hun behandeling daar volgend jaar afmaken. Daar hebben gemeenten afspraken over gemaakt, blijkt uit een Kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Over de gesloten jeugdzorg in het noorden van Noord-Holland was onzekerheid ontstaan, omdat de organisatie waar Transferium deel van uitmaakt de aanbesteding verloor. Om te voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen, is besloten dat iedereen die op 4 februari in Transferium verblijft de behandeling daar kan afmaken.

Dat is ook de datum waarop de nieuwe zorgverlener, Horizon, aan de slag gaat. Horizon krijgt daardoor meer tijd zijn dienstverlening in de regio op poten te zetten. Dat proces had vertraging opgelopen omdat Parlan, waar Transferium onder valt, een rechtszaak aanspande nadat de aanbesteding was verloren.

Omdat er na 4 februari geen nieuwe patiënten meer in behandeling worden genomen bij Transferium, zal er leegstand ontstaan. De gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld zodat Transferium deze financiële tegenvaller het hoofd kan bieden. (ANP)