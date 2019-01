Umc-bestuurder over e-health: 'Nog beter naar de patiënt luisteren'

Om effectievere e-health oplossingen te realiseren, moet de zorg nog beter kijken naar wat de patiënt wil. Dat zei Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht, op het slotcongres van het NFU-programma voor e-health waar de resultaten van e-healthprojecten uit Citrienfonds 1 werden gepresenteerd.

Van Velthuizen is blij met de vele goede ideeën die met hulp van het eerste Citrienfonds zijn uitgewerkt om zorg op juiste plek bij patiënten te krijgen, patiënten meer regie te geven en de zorg beter en betaalbaarder te krijgen. Successen hebben goede draaiboeken opgeleverd voor het vervolg.

In de tweede ronde Citrienfonds komt het aan op het duurzaam invoeren van de beste successen maar ook op het samenwerken in de hele keten met de patiënt voorop. "Want we kunnen het als ziekenhuizen niet alleen. En we moeten nog steeds leren de klant voorop te zetten. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik zie keer op keer dat we nog te aanbod gedreven zijn. We kunnen daarin veel leren van bedrijven. Bedrijven die het beste naar hun klanten luisteren doen het ook het beste."

Skipr sprak met de geïnterviewde op de slotmanifestatie van het NFU programma voor e-health