Zwarte lijst verpleeghuizen bijna naar nul

Het extra geld voor de verpleeg¬huizen en de aandacht van de inspectie hebben resultaat. Het gros van de verpleeghuizen die in 2016 op de ‘zwarte lijst’ stonden vanwege ondermaatse zorg, is daar inmiddels vanaf.

Van de vijftien verpleeghuizen waar de zorg in de zomer van 2016 zorgelijk was, staat alleen Humanitas in Rotterdam nog onder verscherpt toezicht, schrijft De Volkskrant.

Daags voor Kerst is het toezicht op Careyn opgeheven, dat zo’n dertig verpleeg¬huizen met zo’n vijftienhonderd bewoners heeft in de regio’s Utrecht, Den Haag en Breda. Careyn is een van de grotere aanbieders van verpleegzorg. Jarenlang draaide het met verlies, maar door het extra geld dat in 2017 beschikbaar kwam voor de verpleeghuizen is daar vrijwel geen sprake meer van. De verpleegzorg wordt betaald via de Wet langdurige zorg, waarvoor de Belastingdienst premie heft. (ANP)