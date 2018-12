Vijf jaar cel voor nepfysio wegens misbruik bejaarde vrouwen

Vanwege verkrachting en aanranding van vier hoogbejaarde vrouwen heeft de 53-jarige René B. uit Bergen op Zoom donderdag vijf jaar cel gekregen. De rechtbank in Breda achtte bewezen dat de man zich één keer schuldig had gemaakt aan verkrachting en drie keer aan aanranding.

De misdrijven die de man pleegde, vonden plaats in juni van dit jaar en één keer in december 2015. De rechtbank stelde dat de man de vrouwen ‘overrompelde door zich telkens voor te doen als fysiotherapeut’. B. werd onder meer veroordeeld op basis van camerabeelden van de verzorgingsflat in Bergen op Zoom waar de vrouwen, in de leeftijd van 83 tot 94, wonen. Bovendien werd DNA-materiaal van de man aangetroffen op onder meer een incontinentieluier van één van de vrouwen.



De rechtbank benadrukte de schaamte die de vrouwen moeten hebben gevoeld doordat ze onder meer pas konden douchen toen de thuiszorg een dag later kwam. Of één van de slachtoffers die aangaf eerst niet geloofd te worden door beginnende dementie.



Tegen de man was zes jaar cel geëist. (ANP)