Overlijden directeur schokt zorggroep Veldhoven

Directeur Niels van Elderen van zorggroep PoZoB is op zondag 23 december op 53-jarige leeftijd overleden. Binnen de zorggroep in Veldhoven is de verslagenheid groot.

Van Elderen kampte sinds enkele maanden met gezondheidsproblemen. Dat dit hem zo snel fataal is geworden, is voor vele huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers “onwerkelijk en niet te bevatten”, laat PoZoBo in een reactie weten.

Verbetering

Van Elderen begon in 2007 als manager en werd vrij snel daarna algemeen directeur van PoZoB. De afgelopen elf jaar heeft hij zich ingezet voor de voortdurende verbetering van de zorg voor patiënten in de regio Zuidoost-Brabant. Mede dankzij zijn inspanningen is PoZoB uitgegroeid tot een landelijk toonaangevende organisatie voor chronische en procesmatige zorg.

Van Elderen wordt daarnaast geprezen om zijn energie, betrokkenheid, hartelijkheid en optimisme. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. PoZoB wenst Van Elderens naasten en andere dierbaren veel kracht en sterkte.