Voedingscentrum start nieuwe campagne

Het Voedingscentrum start een nieuwe campagne. Met de zogenoemde Eetwissel wil het centrum mensen helpen gezonder te gaan eten.

Het idee achter de Eetwissel is dat mensen grote veranderingen in een dieet moeilijk volhouden. Daarom is het verstandiger kleine stapjes te zetten richting de Schijf van Vijf, aldus het Voedingscentrum.



Bij een Eetwissel nemen mensen bijvoorbeeld een keer een glas water in plaats van cola of kiezen ze voor een volkorenbroodje en niet voor een wit bolletje.



De bijbehorende video over de Eetwissel is vanaf woensdag te zien als reclamespot op verschillende televisiezenders. Ook worden er video’s verspreid via sociale media. (ANP)