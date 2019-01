Persoonlijk advies voor rokers die willen stoppen

Rokers die willen stoppen kunnen gebruik maken van het online programma Persoonlijk Advies bij Stoppen met roken (PAS). Met de online tool krijgen rokers advies op maat om zo hun kans op een succesvolle stoppoging te vergroten.

Onderzoekers van de UvA hebben de online tool ontwikkeld om rokers te helpen. Met financiële steun van KWF kankerbestrijding en in samenwerking met Maastricht University wordt de effectiviteit van deze interventie nu verder onderzocht. Rokers die willen stoppen kunnen ook bijdragen aan dit onderzoek.

Het PAS-programma bouwt voort op een eerdere versie van de online tool die aan Maastricht University is ontwikkeld. Naar deze originele versie zijn meerdere onderzoeken gedaan, waaruit is gebleken dat het programma zowel effectief is, het lukt aanzienlijk meer mensen blijvend te stoppen met roken, als kostenbesparend, het programma is goedkoper dan de gebruikelijke zorg via de huisarts/praktijkondersteuner.

Individuele voorkeuren

In de eerste versie van het PAS programma kreeg een roker persoonlijke adviezen, waarbij de inhoud op maat was gemaakt op basis van zijn of haar unieke situatie. In de nieuwe versie wordt er niet alleen rekening gehouden met welke informatie een roker krijgt, maar ook hoe deze informatie aan de roker wordt gegeven. Door rekening te houden met de individuele voorkeuren van rokers hopen de onderzoekers de effectiviteit van het programma verder te verhogen en nóg meer rokers te helpen om te stoppen met roken.

Het Persoonlijk Advies bij het Stoppen met roken (PAS) programma staat sinds 18 december online. In de komende maanden onderzoekt communicatiewetenschapper Maria Altendorf van de Universiteit van Amsterdam samen met haar onderzoeksteam de (kosten)effectiviteit van het programma.