'Fysiotherapeuten werken gedwongen onder kostprijs'

Naar schatting een kwart van de fysiotherapeuten tekent geen contract met een zorgverzekeraar. De fysiotherapeuten die wel hebben getekend, doen dat met tegenzin of onder protest. Ze zijn het niet eens met de lage tarieven en het maximum aantal behandelingen.

Dat meldt RTLZ op 28 december. Fysiotherapeuten die wel tekenen zeggen dat ze dit doen om niet te hoeven inleveren op hun omzet en het aantal patiënten.

Behandelindex

Volgens de Actiegroep Fysiotherapeuten en brancheorganisatie KNGF worden fysiotherapeuten al jaren gedwongen om onder de kostprijs te werken. Daarnaast hebben de fysiotherapeuten moeite met de behandelindex van zorgverzekeraars. Die dwingt ze tot een maximaal aantal behandelingen, anders krijgen ze ‘strafkorting’, terwijl sommige patiënten op medische gronden vaak meer behandelingen nodig hebben.

Contracten

De zorgverzekeraars VGZ, Menzis, Zilveren Kruis en CZ laten weten dat ze voldoende contracten voor fysiotherapie hebben afgesloten. Van de verstuurde contractvoorstellen is 95 procent getekend retour gekomen, zegt een woordvoerder van VGZ tegen RTLZ. Begin dit jaar gaan de zorgverzekeraars in gesprek met de fysiotherapeuten over de tarieven voor 2020. KNGF wil daarbij de resultaten inzetten van het onderzoek dat de NZa op dit moment doet naar de behandeltarieven in de fysiotherapie.