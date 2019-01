Groningen Thuis gefuseerd met Stichting Icare

Thuiszorgorganisatie Groningen Thuis B.V. is gefuseerd met Stichting Icare. Vanaf 1 januari gaan alle werkzaamheden verder onder de vlag van Icare. Door de integratie biedt Icare wijkverpleging in een groter deel van Groningen en kunnen de potentieel aanwezige schaalvoordelen in de regio worden benut.

Dat meldt Icare op 2 januari. Icare verpleegt en verzorgt tienduizenden mensen, van jong tot oud, in Drenthe, Groningen, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Voor cliënten en werknemers van Groningen Thuis verandert er door de fusie in de praktijk niets. De zorg aan cliënten wordt gecontinueerd en werknemers van Groningen Thuis zijn met behoud van hun huidige rechten en plichten overgegaan naar Icare.

Kindzorg

Groningen Thuis heeft een goede naam op het gebied van specialistische kindzorg en Icare wil dit graag uitbouwen. UMCG en Groningen Thuis hebben sinds jaren een nauwe samenwerking op het gebied van ketenzorg en ziekenhuisverplaatste zorg voor complexe zorgvragen. Zowel UMCG als Icare hebben de intentie uitgesproken deze samenwerking te continueren.