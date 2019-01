Wetenschappers maken checklist om medische apps te beoordelen

Er zijn honderdduizenden medische apps en websites. Maar welke voorspellende modellen die er achter zitten zijn nou echt betrouwbaar. Een grote internationale onderzoeksgroep, waar het Julius Centrum van UMC Utrecht deel van uitmaakt, heeft daarvoor een checklist ontwikkeld.

Die checklist, PROBAST, is op 31 december gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Annals ofInternal Medicine. Dit meldt UMC Utrecht. Als onderzoekers, gebruikers, zorgverleners en medische richtlijnontwikkelaars deze checklist gaan gebruiken, wordt het sneller duidelijk of, en hoe, bruikbaar voorspelmodellen echt zijn.

Karakteristieken

Veel medische rekenmodellen voorspellen de kans op ziektes of sterfte op basis van karakteristieken als leeftijd, geslacht, symptomen en testuitslagen. Die gebruiken zorgverleners vervolgens om leefstijl- en voedingsadvies- of behandelbeslissingen te nemen. Ook vormen de voorspelmodellen de basis van de tienduizenden medische apps en websites die voor iedereen toegankelijk zijn via het internet. Er bestaan naar schatting meer dan honderdduizend medische voorspelmodellen. Zorgverleners hebben geen idee welke geschikt is in welke situatie.

Voorspelbaarheidscheck

Daarvoor is PROBAST ontwikkeld. Die bestaat uit twintig items die verschillende aspecten behandelen, zoals bijvoorbeeld het aantal proefpersonen dat is gebruikt, de manier waarop is gemeten of de statistische toepassing en methode. Met de voorspelbaarheidscheck voor medische modellen kunnen het geven van verkeerde informatie of verkeerde medicatie worden voorkomen.