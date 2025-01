Hartpatiënten Rijnstate revalideren thuis met Telefit-app

Ziekenhuis Rijnstate start met hartrevalidatie via de Telefit-app. Hierdoor hoeven patiënten na een hartoperatie minder vaak naar het ziekenhuis, is de verwachting.

Patiënten worden in het Rijnstate voorbereid op het thuisrevalidatieprogramma. Tijdens het programma bespreekt de cardiovasculair verpleegkundige of fysiotherapeut periodiek de geregistreerde gegevens met de patiënt via een telefoongesprek of videoconsult, zodat maatwerk voor iedere patiënt mogelijk is.

Afwijkende metingen

De inhoud van de app is ontwikkeld door fysiotherapeuten, cardiovasculair verpleegkundigen en collega’s van de afdeling Innovatie en Zorgtransformatie van Rijnstate. De gegevens die hierbij worden geregistreerd worden gemonitord door de afdelingen Hartrevalidatie en Fysiotherapie van Rijnstate. Het programma richt zich op de periode onmiddellijk na een hartincident, -operatie of -ingreep. Bij afwijkende metingen nemen de behandelaars contact op met de patiënt.

Minder terugval

Patiënten die via de app revalideren houden zich na het hartrevalidatietraject beter aan de beweegnorm. Ook leidt het tot minder terugval in hun conditie en ziekenhuisopnames, aldus Rijnstate.