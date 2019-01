Van Neynsel stelt interim-bestuurder aan

Thea Bongers gaat op 1 februari aan de slag als interim-bestuurder bij ouderenorganisatie Van Neynsel in Den Bosch. Zij volgt Jack Jansen op die zijn loopbaan elders voortzet.

Ben van Dijk, voorzitter van de raad van toezicht van Van Neynsel, is blij met de komst van Bongers. Zij heeft haar sporen verdiend in de sector, zo laat de organisatie weten. Bongers was tot voor kort bestuurder a.i. bij De Passerel. Daarvoor was zij onder mee directeur Thuiszorg a.i. bij Proteion Verpleging en verzorging in Noord en Midden Limburg.