Jeroen Kwak in bestuur RZCC

Jeroen Kwak is toegetreden tot het bestuur van Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC). Hij vertegenwoordigt daar het patiëntenperspectief.

Dat meldt het RZCC op 7 januari. Door zijn toetreden kan de optimalisatie van zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant nog meer bijdragen aan betere patiëntenzorg, stelt RZCC. Kwak heeft veel ervaring met diverse zorgnetwerken in diverse sectoren in diverse regio’s. Hierdoor is hij bekend met de dilemma’s in het uitwisselen van informatie tussen instanties die van invloed zijn op de gezondheid, efficiëntie en snelheid van de gezondheidszorg voor de patiënt.

Gebruikersperspectief

Jeroen Kwak werkt al tien jaar bij Zorgbelang Brabant, waar hij nu werkzaam is als senior consultant. Hij is met name bezig met strategie en ontwikkelingen vanuit het gebruikersperspectief in innovatieve projecten in zorgnetwerken. Daarnaast werkt hij bij FAMEUS, het centrum voor Herstel, ontwikkeling en ontplooiing van GGZ Breburg. Kwak is opgeleid als neurospycholoog en heeft de Master Public Management bij TIAS gevolgd. Buiten deze professionele ervaring, heeft hij zelf ook veel ervaring als patiënt in de zorg.