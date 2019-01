Zorgaanbieders Leeuwarden schrijven eigen bezuinigingsplan

De grootste zorgaanbieders in Leeuwarden komen zelf met een plan om de kosten in de zorg terug te dringen. Uiterlijk 23 januari willen zij een convenant aanbieden aan de gemeente.

Dat schrijft Omrop Fryslan op 4 januari. Leeuwarden moet de komende jaren flink bezuinigen, met name op het sociaal domein. In totaal moet er meer dan drieënhalf miljoen euro van het budget af. Het college van B&W heeft half december een plan gemaakt om de zorg door middel van een alliantie anders in te richten. Dat viel niet ion goede aarde. De zorgaanbieders vroegen toen tijd om een alternatief te bedenken.

Bezuinigingsplan

Het gaat om Amaryllis, Thuiszorg Het Friese Land, De Kwadrantgroep, GGZ Friesland, Noorderbreedte en Rondomzorg, die samen zo’n taxchtig procent van de Wmo-zorg in Leeuwarden leveren. De zorginstellingen kregen de tijd tot 4 januari. Maar de bestuurders hebben aangegeven langer nodig te hebben. Als het convenant er ligt, kan er met andere partijen en de gemeente, een uitgewerkt bezuinigingsvoorstel worden gemaakt.